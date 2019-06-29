Путин пригласил Абэ на Восточный экономический форум во Владивостоке

ОСАКА /Япония/, 29 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пригласил премьер-министра Японии Синдзо Абэ на Восточный экономический форум, который пройдет во Владивостоке в сентябре.

"Будем рады видеть господина Абэ, японских коллег на предстоящем в сентябре во Владивостоке Восточном экономическом форуме", - сказал глава государства журналистам в субботу после переговоров с японским премьером.

Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет 4-6 сентября. Абэ уже приезжал на ВЭФ в 2016, 2017, 2018 годах.