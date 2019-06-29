{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Саммит G20 в Осаке

Орешкин: экономическое развитие в отношениях РФ и США зависит от американской стороны

Потенциал развития есть, отметил министр экономического развития России

ОСАКА /Япония/, 29 июня. /ТАСС/. Потенциал экономического развития в отношениях России и США есть, но его реализация зависит от американской стороны. Такое мнение высказал в субботу журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин по итогам саммита G20.

"Потенциал есть, но если вы посмотрите на товарооборот России и Китая, это - $108 млрд, Россия и США - это $25 млрд. В четыре раза меньше. Поэтому потенциал есть. Но будет ли он реализован, в первую очередь зависит от американской стороны", - сказал он.

Ранее в субботу президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам участия в саммите Группы двадцати высказал мнение, что у Вашингтона и Москвы существует огромный потенциал в развитии торговли.

Теги
РоссияОрешкин, Максим СтаниславовичСаммит G20 в Осаке
Инвестиции Японии в проект "Арктик СПГ-2" составят около $3 млрд
Президент РФ Владимир Путин напомнил, что основной сферой двустороннего взаимодействия России и Японии является энергетика
Читать полностью