Абэ: Япония и Россия начнут реализацию проектов в области туризма и переработки мусора

ОСАКА /Япония/, 29 июня. /ТАСС/. Япония и РФ к осени этого года планируют начать реализацию проектов в области туризма и переработки мусора в рамках совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. Об этом в субботу заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе совместного заявления для прессы по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы согласовали бизнес-модели по туризму и области обработки отходов и договорились с осени начать несколько бизнес-проектов в этих сферах", - подчеркнул Абэ. Он также рассказал, что стороны согласовали очередное посещение по воздуху мест захоронения предков для бывших японских жителей южной части Курил, которое состоится в августе-сентябре этого года.

"Мы демонстрируем успешное двустороннее взаимодействие по гуманитарным мерам", - добавил глава японского правительства.

Москва и Токио ведут консультации по вопросам совместной хозяйственной деятельности на южной части Курил по пяти направлениям: аквакультура, тепличные хозяйства, туризм, ветроэнергетика и переработка отходов. Налаживание сотрудничества в этих сферах стороны рассматривают как важный шаг на пути к заключению мирного договора.