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Путин сообщил о создании скоростного канала передачи данных "Япония - Европа"

Президент отметил также укрепление связей Москвы и Токио в сфере высоких технологий

ОСАКА, 29 июня. /ТАСС/. РФ и Япония намерены участвовать в реализации проекта по созданию скоростного канала для передачи данных "Япония - Европа", одной из стадий станет прокладка подводного кабеля из Находки в Ниигату. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

"На повестке дня проект по созданию нового, скоростного канала для передачи данных "Япония - Европа", предусматривающий, в частности, прокладку подводного кабеля от Находки до Ниигаты", - рассказал Путин.

Глава российского государства отметил укрепление двусторонних связей в сфере высоких технологий. По его мнению, достигнутая договоренность о строительстве в России предприятий японского концерна Canon позволит наладить в РФ производство диагностического медицинского оборудования последнего поколения.
 

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Путин, Владимир ВладимировичЯпонияРоссияАбэ, Синдзо
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