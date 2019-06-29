Кабмин выделит Иркутской области 662 млн рублей на помощь пострадавшим от паводка

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об оказании финансовой помощи гражданам, пострадавшим в результате паводка в Иркутской области. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе правительства.

"В частности, членам семей граждан, погибших в результате паводка, будет выплачено единовременное пособие в размере 1 млн рублей на каждого умершего. Также средства выделяются на погребение погибших. В свою очередь, граждане, получившие в результате наводнения вред здоровью, получат единовременно пособие в размере от 200 тыс. рублей на человека (легкий вред здоровью) до 400 тыс. рублй (тяжкий вред или вред средней тяжести)", - проинформировали в кабмине.

Также сообщается, что бюджету Иркутской области из резервного фонда правительства РФ в 2019 году будут выделены бюджетные ассигнования в размере 662 млн рублей на финансовое обеспечение мер социальной поддержки граждан, пострадавших во время паводка.