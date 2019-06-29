Новак заявил, что проект строительства газопровода в Южную Корею через КНДР обсуждается

ОСАКА /Япония/, 29 июня. /ТАСС/. Проект строительства газопровода в Республику Корею через территорию КНДР есть на повестке дня, он изучается. Об этом сообщил журналистам по итогам саммита G20 министр энергетики РФ Александр Новак.

"Такой проект на повестке дня есть, и он изучается", - сказал он.

Ранее министр иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва сообщала, что в случае улучшения ситуации на Корейском полуострове возможно рассмотрение строительства проекта газопровода из России в Южную Корею через КНДР.

Согласно сообщениям южнокорейских СМИ, в 2011 году велись переговоры о поставках газа между представителями "Газпрома" и Южной Кореи. План предусматривал строительство наземного трубопровода, что было бы наиболее рентабельным способом экспорта газа в Южную Корею.

Газопровод должен был пройти через территорию КНДР, что параллельно позволило бы решить вопрос энергообеспечения этой страны. Но из-за напряженности, вызванной развитием ракетно-ядерной программы Пхеньяна, а также совместными военными учениями Южной Кореи и США, этот проект не был реализован. Однако в последнее время между двумя корейскими государствами наметилось сближение.