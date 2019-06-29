Россия и Япония согласовали бизнес-модели по утилизации мусора и по туризму на Курилах

ОСАКА /Япония/, 29 июня. /ТАСС/. Россия и Япония согласовали две бизнес-модели в рамках работы по совместной хозяйственной деятельности на Курилах. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов. "По совместной хозяйственной деятельности мы согласовали две бизнес-модели - по направлению утилизации мусора и по туризму, - сказал он. - И в ближайшие месяцы состоятся первые пилотные проекты в рамках этих бизнес-моделей".

Моргулов отметил, что эти договоренности являются существенным прогрессом в работе по осуществлению совместной хозяйственной деятельности на Курильских островах. Отвечая на вопрос, почему пока согласованы лишь два проекта в этом направлении, Моргулов пояснил, что "это общая, совместная работа, проекты не простые, часть из них требует глубокой проработки". В качестве примера он привел проект в области ветровой энергетики. По его словам, стороны сейчас оценивают потенциал ветроэнергетики в регионе, экспертная работа будет завершена только весной 2020 года.

"Это нормальный ход работы. Я уверен, что по всем пяти направлениям (речь идет о пяти направлениях сотрудничества на Курилах, которые ранее обсуждали лидеры России и Японии - прим. ТАСС), мы где-то раньше, где-то позже, но выйдем на договоренности по проектам", - добавил замглавы МИД.