В Минфине РФ заявили, что соглашение с Китаем о расчетах в нацвалютах будет дорабатываться

ОСАКА /Япония/, 29 июня. /ТАСС/. Соглашение между Россией и Китаем о расчетах в нацвалютах пока носит рамочный характер, нужно доработать финансовую архитектуру, маршруты платежей и IT-технологии. Об этом сообщил журналистам замглавы Минфина Сергей Сторчак.

"Это рамочный документ, на основе которого еще нужно будет работать по части финансовой инфраструктуры, маршрутов платежа, IT-технологии", - сказал Сторчак. Он добавил, что не может назвать точный срок, когда система сможет фактически заработать.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев ранее сообщал, что уже значимая часть расчетов между РФ и Китаем происходит в национальных валютах, а транзакции в системе SWIFT в мире упали на 5% за последние полтора года.