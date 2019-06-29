Источник: поставки самолетов Boeing "Победе" под вопросом из-за проблем с визами

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Поставки самолетов Boeing лоукостеру "Победа" оказались под вопросом, так как авиапроизводитель не оказал помощи авиакомпании в получении виз США для специалистов, которые должны технически принять новые самолеты с завода Boeing в Сиэтле. Об этом ТАСС в субботу рассказал источник в "Победе".

"Программа поставок новых самолетов Boeing под вопросом, потому что производитель отказался помогать с получением визы специалистам компании. Обычно минимум за полгода до предполагаемой поставки и даже раньше на завод обязательно вылетают инженеры компании и пилоты, чтобы проконтролировать процедуру приемки. И с визами всегда помогал производитель. С августа 2018 года делегации "Победы" осуществили приемку 10 самолетов в Сиэтле", - сказал источник в авиакомпании.

Новая партия самолетов Boeing 737 должна начать поступать в ноябре.