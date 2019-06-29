Немецкий политик раскритиковала последствия санкционной политики в отношении России

БЕРЛИН, 29 июня. /ТАСС/. Санкции против России, а также ответные ограничительные меры Москвы привели к тому, что немецкие фермеры лишились одного из рынков сбыта. Об этом заявила премьер-министр германской федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания Мануэла Швезиг в опубликованном в субботу интервью в газете Hamburger Abendblatt.

"Они [санкции] привели к тому, что Россия сама себя обеспечивает в сельском хозяйстве. Наши фермеры не могут больше осуществлять поставки в Россию. В остальных отраслях Россия все сильнее ориентируется на Китай", - сказала она.

По ее словам, ослабление санкций желательно, но только при прогрессе в урегулировании украинского кризиса.

В марте 2014 года в связи с ситуаций на Украине ЕС и ряд стран, включая США, Канаду, Австралию, Японию, Швейцарию, Новую Зеландию, Исландию, начали вводить санкции в отношении России.

6 августа 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал указ "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации". На следующий день на основании документа правительство России ввело запрет на импорт из США, Евросоюза, Норвегии, Австралии и Канады ряда продовольственных товаров.