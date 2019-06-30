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Торговая война

Трамп считает шансы на заключение новой торговой сделки с США "по-настоящему хорошими"

Президент США Дональд Трамп AP Photo/Evan Vucci
Описание
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/Evan Vucci

Шансы на заключение США и Китаем новой торговой сделки "по-настоящему хорошие" - Трамп.

Теги
СШАКитайТрамп, ДональдТорговая война
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