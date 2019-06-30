Арктический европейский совет намерен создать фонд для поддержки бизнеса в Арктике

ЯКУТСК, 30 июня. /ТАСС/. Арктический экономический совет разрабатывает международную систему "Арктическая инвестиционная матрица", которая должна помочь в создании финансовых инструментов и фонда для развития сотрудничества между крупными и маленькими компаниями в Арктике. Об этом в воскресенье в ходе II Дальневосточного медиафорума сообщил вице-председатель совета Теро Ваурасте.

"Арктический экономический совет недавно предложил международную инвестиционную систему, которая называется "Арктическая инвестиционная матрица", и она призвана расширить инвестиционные возможности на международном уровне", - сказал он.

Он сообщил, что уже подписан меморандум о работе в этом направлении с Арктическим советом и пригласил предпринимателей участвовать в создании системы.

"Это будет объединение различных национальных финансовых механизмов, возможно, итогом будет создание международного фонда. Он будет призван помогать сотрудничеству между большими корпорациями и маленькими компаниями", - уточнил ТАСС Ваурасте, добавив, что проект будет запущен следующей осенью.

Арктический экономический совет создан под эгидой межправительственного Арктического совета. Эта площадка объединяет представителей бизнес-сообщества арктических государств, ее задача - содействовать ответственному экономическому развитию Арктики и ведению бизнеса в этом регионе, налаживанию торговых связей, привлечению инвестиций.

Медиафорум проходит под патронатом заместителя председателя правительства РФ - полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Организаторами медиафорума являются правительство Якутии, компания "Сахамедиа", а также Фонд информационной поддержки социально-экономического развития Дальнего Востока. ТАСС является партнером медиафорума.