СМИ назвали регионы с самыми низкими и высокими тарифами на ЖКХ

ТАСС, 30 июня. Меньше всего на услуги ЖКХ в 2018 году потратили жители Республики Дагестан – в среднем 5487 рублей в год или 457 рублей в месяц. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на данные исследования аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Небольшие платежи за ЖКХ также зафиксированы в Республике Тыва – 5740 рублей в год или 478 рублей в месяц, и в Республике Ингушетия – 5852 и 488 рублей соответственно.

"Минимальные платежи за услуги ЖКХ приходятся на небольшие регионы с достаточно низкими доходами населения: больше, чем сегодня, население платить там все равно не сможет", – цитирует издание председателя Совета директоров сети FinExpertiza Елену Трубникову.

Самые высокие тарифы на услуги ЖКХ оказались в Магаданской области – 42 132 рублей в год или 3511 рублейц в месяц. Далее следуют Камчатский край (41 041 рублей в год или 3420 рублей в месяц), Мурманская область (36 032 или 3003 рублей), Чукотский АО (33 000 или 2774 рублей) и Московская область (31 288 или 2607 рублей).

Елена Трубникова пояснила, что эта часть рейтинга выглядит вполне ожидаемо, так как речь идет в основном об удаленных северных и дальневосточных территориях, с малой плотностью населения и суровым климатом.

"Инфраструктура ЖКХ разбросана по большой территории и, как следствие, огромные затраты на ее содержание и функционирование ложатся на небольшое количество потребителей, которые из-за климатических условий вынуждены потреблять услуг, например, отопления и электроэнергии, больше, чем жители других, более компактных и благоприятных в плане климата территорий", – рассказала эксперт.

Средний платеж за услуги в 2018 году составил 17 936 рублей в год, что на 5,3% выше, чем в 2017 году.