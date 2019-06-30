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Источник: ОПЕК рассчитывает утвердить бессрочную хартию ОПЕК+ на заседании 2 июля

Проект документа прошел все согласования
Штаб-квартира ОПЕК в Вене AP Photo/Ronald Zak
Описание
Штаб-квартира ОПЕК в Вене
© AP Photo/Ronald Zak

ВЕНА, 30 июня. /ТАСС/. Хартия о сотрудничестве стран ОПЕК+ на бессрочную перспективу может быть подписана 24 странами альянса на заседании 2 июля в Вене, сообщил ТАСС в воскресенье источник в секретариате ОПЕК.

"Надеемся, что хартию одобрят на заседании стран ОПЕК и "не ОПЕК" во вторник", - сказал он. Собеседник добавил, что проект документа прошел все согласования.

Хартию, закрепляющую бессрочное сотрудничество стран ОПЕК, России и ряда стран, не входящих в картель, планировалось подписать еще на встрече в декабре. Но тогда министры сочли документ недостаточно проработанным и отправили его на доработку.

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