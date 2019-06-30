Финская компания построит два судна для круизов по Арктике к 2022 году

ЯКУТСК, 30 июня. /ТАСС/. Финская компания Helsinki Shipyard Oy построит первое экспедиционное судно для арктических круизов по заказу компании "Водоходъ" в 2021 году, строительство второго будет завершено в 2022 году, соответствующее соглашение подписано в середине июня. Об этом ТАСС в ходе II Дальневосточного медиафорума сообщил в воскресенье вице-председатель Арктического экономического союза Теро Ваурасте.

"Подписано соглашение о строительстве двух кораблей с российской компанией "Водоходъ". Первый корабль будет выпущен в 2021, а второй - в 2022 году", - сообщил он. Как уточнил Ваурасте, суда будут использоваться на северных реках, кроме того, они смогут курсировать по Севморпути.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на председателя совета директоров компании "Водоходъ" Виктора Олерского сообщила о том, что предпроектные работы по экспедиционным судам ледового класса по проекту компании "Водоходъ" по организации арктических круизов находятся на завершающей стадии, а первое судно будет сдано осенью 2021 года.

Суда будут заказаны на финской верфи Helsinki Shipyard Oy. Каждое судно рассчитано на 150-160 человек, а его стоимость превышает 100 млн евро, отметил Олерский. На данный момент рассматриваются различные варианты участия в проекте финансовых институтов, в том числе Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) с возможной поддержкой финского экспортного агентства, пишет "Коммерсантъ".

Helsinki Shipyard Oy - компания, которой переданы активы финской Arctech Helsinki Shipyard, принадлежавшей Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

Медиафорум проходит под патронатом заместителя председателя правительства РФ - полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Организаторами медиафорума являются правительство Якутии, компания "Сахамедиа", а также Фонд информационной поддержки социально-экономического развития Дальнего Востока. ТАСС является партнером медиафорума.