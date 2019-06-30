Реконструкция порта Тикси на севере Якутии оценивается в 2,5 млрд рублей

ЯКУТСК, 30 июня. /ТАСС/. Реконструкция портовой инфраструктуры морского порта Тикси на севере Якутии оценивается в 2,5 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье представитель пресс-службы правительства региона на полях II Дальневосточного медиафорума.

Значимость порта обусловлена перспективным промышленным освоением арктической территории. Согласно укрупненному расчету, объем перевозок грузов в Северо-Якутской опорной зоне в 2030 году увеличится в три раза до 1 млн тонн в год.

"Объем работ по реконструкции портовой инфраструктуры оценивается на сумму 2 млрд 510 млн рублей. Порт рассматривается в качестве основного для Восточного участка Северного морского пути", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что сейчас производственные мощности порта используются менее чем на 3-5%. "Основной проблемой порта является высокий износ причальной стенки и перегрузочных портальных кранов. Крановое хозяйство отработало более 30 лет, износ составляет 90%", - отметил собеседник.

Возрождение порта, расположенного на берегу моря Лаптевых в арктической зоне региона, позволит ускорить вовлечение Таймылырского месторождения каменных углей с запасами каменного угля в 323 млн т, оценивают власти региона.

Медиафорум проходит под патронатом заместителя председателя правительства РФ - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Организаторами медиафорума являются правительство Якутии, компания "Сахамедиа", а также Фонд информационной поддержки социально-экономического развития Дальнего Востока. ТАСС является партнером медиафорума.