Песков: Трамп выразил Путину сожаление в связи с объемом товарооборота между РФ и США

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в рамках саммита "двадцатки" выразил сожаление, что торгово-экономические отношения России и США уступают объему товарооборота между РФ и Китаем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале " Россия-1 ".

"Со стороны Трампа было выражено сожаление, что объем торгово-экономических взаимоотношений между Россией и США уступает, например, объему товарооборота между Россией и Китаем. И Трамп сказал, что нам нужно обязательно что-то делать, и дал прямо на встрече поручения своим коллегам, в данном случае господину Мнучину (главе американского Минфина Стивену Мнучину - прим. ТАСС), чтобы тот вместе с его российским визави - в данном случае это [вице-премьер РФ, министр финансов Антон] Силуанов - чтобы они посмотрели, какие именно факторы являются, скажем так, ограничителями для роста торгово-экономических отношений между Москвой и Вашингтоном", - сказал Песков.

При этом, по его словам, президент США давал и другие поручения "прямо по ходу" беседы с российским лидером.

Путин и Трамп встречались на полях саммита Группы двадцати в Осаке, беседа продлилась 1 час 20 минут.