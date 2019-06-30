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В работе мобильного приложения "Тинькофф банка" произошел сбой

Над исправлением ситуации работают специалисты, отметили в кол-центре кредитной организации

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Сбой произошел в работе мобильного приложения "Тинькофф банка" в воскресенье, в организации это подтвердили. Проблема может быть устранена в ближайшее время, сообщили ТАСС в колл-центре кредитной организации.

"Да, в курсе ситуации. Уже работаем над исправлением. Ориентировочно в течение часа мы решим этот вопрос", - сказал сотрудник кол-центра.

Согласно данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, неполадки стали наблюдаться днем в воскресенье. Больше всего пользователи жаловались на проблемы со входом в систему (80%).

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