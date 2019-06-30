Евросоюз и Вьетнам подписали соглашение о свободной торговле

БРЮССЕЛЬ, 30 июня. /ТАСС/. Евросоюз и Вьетнам подписали в воскресенье в Ханое соглашение о свободной торговле и защите инвестиций, говорится в распространенном в Брюсселе заявлении Еврокомиссии.

Подписи под документом со стороны ЕС поставила еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрём. "Данное соглашение будет способствовать дальнейшему экономическому развитию, укреплять торговые и инвестиционные связи между Вьетнамом и Евросоюзом, углубляя сотрудничество и долгосрочные отношения ЕС и Вьетнама", - говорится в документе.

Соглашение теперь должно быть ратифицировано парламентами Вьетнама и 28 государств Евросоюза.