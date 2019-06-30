Ростех стилизует салон вертолета "Ансат" под президентский автомобиль Aurus

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Ростех создаст для вертолета "Ансат" салон, как у президентского автомобиля Aurus. Об этом сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале " Россия-1 ".

"Вы видите, какой он [вертолет] будет <...>. Это мы просто в стиле Aurus делаем такой же салон. Мы попросили (Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт) НАМИ, где идет сборка машин, чтобы они нам дали дизайнера сделать вот внутри салон такой же, в том же стиле", - сказал Чемезов.

В свою очередь представитель Ростеха пояснил ТАСС, что речь идет о вертолете "Ансат".

"Ансат" - легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет. Максимальная взлетная масса машины достигает 3,6 т, при этом она может перевозить более 1,2 т полезного груза либо до восьми пассажиров. Крейсерская скорость составляет 250 км/ч, дальность полета - около 500 км.

Aurus - первый российский бренд премиальных автомобилей, созданный "с нуля" специалистами НАМИ с использованием иностранных разработок и комплектующих. Пока машины поштучно производятся на мощностях московской площадки НАМИ. Массовое производство должно начаться в 2021 году на заводе автомобильного производителя Sollers в Алабуге (Татарстан).