Энергетика и инфраструктурные проекты наиболее привлекают иностранных инвесторов в Арктику

ЯКУТСК, 30 июня. /ТАСС/. Энергетика, инфраструктурные проекты, а также развитие так называемой голубой (безотходной) экономики и объектов связи являются самыми перспективными для иностранных инвесторов направлениями на территории российской Арктики. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил вице-председатель Арктического экономического совета Теро Ваурасте в ходе II Дальневосточного медиафорума.

"Основное направление сотрудничества - энергетика, проекты, связанные с возобновляемыми источниками. Во-вторых, это инфраструктурные проекты - строительство дорог, мостов, портов для развития региона", - сказал он.

Также, по мнению Ваурасте, интересными могут быть зарубежные проекты по развитию инфраструктуры связи в Арктике.

"Это, наверное, будет сюрпризом, но также это "голубая" экономика, причем не только рыба и рыболовство", - добавил он, отметив, что от 20% до 50% пищи сегодня поступает из арктических регионов.

Медиафорум проходит под патронатом заместителя председателя правительства РФ - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Организаторами медиафорума являются правительство Якутии, компания "Сахамедиа", а также Фонд информационной поддержки социально-экономического развития Дальнего Востока. ТАСС является партнером медиафорума.