В Белом доме рекомендовали демократам проверять факты о состоянии экономики США

НЬЮ-ЙОРК, 30 июня. /ТАСС/. Представления претендентов на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии о подлинном состоянии американской экономики в корне неверны. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала Fox News глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кудлоу.

Он рекомендовал помощникам и советникам всех 20 претендентов, участвовавших в первых теледебатах в среду и четверг в Майами (штат Флорида), "тщательнее относиться к проверке фактов". "Я в ответ им заявляю, что состояние экономики прочное. Та линия, которую они [демократы] проводят, не соответствует действительности", - отметил Кудлоу. Он не уточнил, какие именно утверждения претендентов на пост главы государства от Демократической партии не соответствуют действительности.

Во время теледебатов в среду сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен не разделила мнение 71% участников опроса общественного мнения, довольных бумом в американской экономике. "Экономика [США] развивается замечательно, но для все более и более тонкой прослойки наверху, для гигантских фармацевтических компаний, но не для людей, пытающихся оплатить счет за лекарства", - констатировала сенатор, причислив к бенефициарам устойчиво растущей экономики США "нефтяные гиганты, добывающие сырье в ущерб окружающей среде". Она призвала бороться с "откровенной коррупцией", а также к "структурным преобразованиям в системе управления и экономике".

Сенатор от Миннесоты Эми Клобушар обещала в случае избрания главой государства прежде всего гарантировать достаточные средства каждому молодому американцу на высшее образование и возможность возвращать кредиты на обучение в колледжах. "Мы прекрасно знаем, что далеко не каждый в нашей стране вкушает все прелести процветания американской экономики. А Дональд Трамп сидит в Белом доме и любуется своими успехами", - посетовала Клобушар. Конгрессмен от штата Огайо Тим Райан ратовал за развитие реального сектора экономики США с новейшими технологиями и выступает категорически против вывода промышленных предприятий в другие страны, включая Мексику.

Национальный комитет Демократической партии в рамках первичных выборов запланировал 12 теледебатов. 59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.