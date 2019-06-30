"Атомфлот" планирует обеспечить до 800 судозаходов в Обскую губу к 2020 году

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. "Атомфлот" рассчитывает к 2020 году достичь показателя в 800 заходов судов в Обскую губу, являющуюся драйвером всех арктических проектов. Об этом сообщил генеральный директор ФГУП "Атомфлот" Мустафа Кашка в эфире телеканала "Россия-24" в воскресенье.

"Основным драйвером вообще всех проектов в Арктике является Обская губа, - сказал он. - На сегодняшнюю дату уже 110 газовозов с начала года зашло в Обскую губу, еще 50-60 пароходов "Газпром нефти". Мы выходим уже сейчас на трек до 800 судозаходов в Обскую губу. Это вот следующий год".