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Арктика сегодня

"Атомфлот" планирует обеспечить до 800 судозаходов в Обскую губу к 2020 году

По данным генерального директора предприятия, с начала года 110 газовозов зашли в Обскую губу

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. "Атомфлот" рассчитывает к 2020 году достичь показателя в 800 заходов судов в Обскую губу, являющуюся драйвером всех арктических проектов. Об этом сообщил генеральный директор ФГУП "Атомфлот" Мустафа Кашка в эфире телеканала "Россия-24" в воскресенье.

"Основным драйвером вообще всех проектов в Арктике является Обская губа, - сказал он. - На сегодняшнюю дату уже 110 газовозов с начала года зашло в Обскую губу, еще 50-60 пароходов "Газпром нефти". Мы выходим уже сейчас на трек до 800 судозаходов в Обскую губу. Это вот следующий год".

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