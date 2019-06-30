В ОАЭ не ожидают трудностей на переговорах ОПЕК о продлении сделки по сокращению добычи

ВЕНА, 30 июня. /ТАСС/. Министр энергетики и промышленности ОАЭ Сухейль аль-Мазруи не ожидает трудностей на предстоящих в понедельник переговорах ОПЕК о продлении сделки по сокращению добычи на ближайшие месяцы. Об этом он заявил журналистам в преддверии заседания.

"Я позитивен и думаю, что это будет легкая встреча, и надеюсь, мы достигнем соглашения, которое сбалансирует рынок во второй половине года. Я не ожидаю трудностей", - сказал он.

Министр также не стал говорить о том, на какой срок предпочтительно продлить сделку - шесть или девять месяцев.