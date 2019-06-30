В аэропорту Шереметьево скопилось около 1,5 тыс. единиц багажа

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Порядка 1,5 тыс. единиц багажа скопилось в московском аэропорту Шереметьево за выходные из-за позднего прибытия части рейсов в пятницу в связи с непогодой. Об этом рассказали ТАСС в воскресенье в пресс-службе аэропорта.

"Вследствие высокой грозовой активности в пятницу часть рейсов прибыла в Шереметьево с опозданием. Запланированные пассажирами трансферные стыковки не состоялись. Данная ситуация привела к скоплению порядка 1500 единиц багажа, который в настоящее время отправляется по местам назначения", - рассказали в пресс-службе.

Также, по данным Шереметьево, в воскресенье произошел кратковременный сбой в работе багажной ленты в терминале D. "Багажная лента не функционировала в терминале D порядка 30 минут, проблема устранена", - уточнили в пресс-службе.

Ранее в воскресенье газета "Ведомости" со ссылкой на два источника написала, что у обслуживающей компании аэропорта "Шереметьево хэндлинг" снова возникли трудности с обслуживанием багажа. По данным издания, по назначению не было отправлено около 9 тыс. единиц багажа.

"Информацию по 9000 единиц неотправленного багажа не подтверждаем", - сказали в пресс-службе Шереметьево.

С 1 июня в Шереметьево отмечались задержки с выдачей багажа пассажирам некоторых рейсов и отправкой багажа трансферных пассажиров. В пресс-службе аэропорта их объясняли пиковой нагрузкой в высокий туристический сезон. Гендиректор Шереметьево Михаил Василенко позднее говорил, что сбой с выдачей багажа связан с изменением технологических процессов в его обслуживании и обработке, а не с нехваткой грузчиков. По его словам, пассажирам приходилось ждать багажа более 2,5 часа. В середине июня аэропорт сообщил, что ситуация стабилизируется.