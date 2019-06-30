Медведев проведет совещание о достижении цели по росту реальных доходов россиян

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев проведет в понедельник очередное совещание из серии встреч, посвященных достижению национальных целей развития. Как сообщила пресс-служба правительства, речь пойдет "об устойчивом росте реальных доходов, увеличении уровня пенсионного обеспечения выше инфляции, а также двукратном снижении уровня бедности".

Ожидается, что в совещании примут участие первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Татьяна Голикова, помощник президента Андрей Белоусов, министр экономического развития Максим Орешкин, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, руководитель Росстата Павел Малков.

19 июня Медведев сообщил, что проведет серию совещаний по теме достижения каждой из национальных целей развития страны на период до 2024 года. Премьер отметил, что намерен в ходе этих совещаний "предельно конкретно пройтись по каждому из девяти приоритетных направлений и по соответствующим целям, посмотреть, как выполняются принятые ранее решения, в том числе - что уже сделано в рамках соответствующих [национальных] проектов". Первое из них было посвящено сфере экономики и жилищному сектору, второе - вопросам демографии.

Единый план

Медведев 8 мая утвердил единый план по достижению национальных целей развития на период до 2024 года. Документ, в частности, содержит перечень инструментов и механизмов, направленных на достижение национальных целей вне зависимости от их принадлежности к государственным программам и нацпроектам. В пояснительной записке к плану отмечалось, что эти цели носят межпрограммный характер и достижение одних целей находится в прямой зависимости от результатов в других сферах.

О майском указе и нацпроектах

Указ "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года" (также известен как майский указ) президент РФ Владимир Путин подписал 7 мая 2018 года. Среди перечисленных в нем целей значатся повышение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет, снижение уровня бедности вдвое, улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно, обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста пенсий выше уровня инфляции, вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира при темпах роста ВВП выше мировых и сохранение инфляции на уровне не выше 4%.

Во исполнение майского указа были утверждены паспорта национальных проектов в 12 сферах (демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт) и комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Их планируется реализовать до 2024 года, общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.