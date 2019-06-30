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Тариф системы "Платон" проиндексируют впервые с момента ее запуска

Он вырастет на 14 копеек - до 2,04 рубля за километр

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Тариф государственной системы "Платон", в рамках которой взимается плата в счет возмещения вреда, причиняемого грузовиками федеральным трассам, с понедельника вырастет на 14 копеек - до 2,04 рубля за километр.

С 1 февраля 2020 года тариф вырастет до 2,2 рубля за километр, а с 1 февраля 2021-го - до 2,35 рубля за километр. В дальнейшем тариф будет индексироваться ежегодно в начале февраля на уровне годовой инфляции.

До этого индексация откладывалась в течение трех лет - в 2016, 2017 и 2018 годах. Как отмечали в Минтрансе РФ, ее размер был снижен более чем вдвое от величины накопленной инфляции с целью "снижения нагрузки на предпринимателей".

Система "Платон" заработала в России с 15 ноября 2015 года. Ранее предполагалось, что ежегодная индексация тарифа в рамках системы будет запущена с 1 июля 2018 года, причем его должны были повысить на уровень накопленной с момента запуска "Платона" инфляции. Однако в июне 2018 года правительство перенесло индексацию на 1 июля 2019 года.

На сегодняшний момент в системе "Платон" зарегистрировано 1,2 млн транспортных средств. Объем поступлений в Дорожный фонд России за время ее работы достиг 77 млрд рублей.

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