Гостиницы свыше 50 номеров начинают штрафовать за отсутствие сертификата "звездности"

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Гостиницы с номерным фондом свыше 50 с сегодняшнего дня не могут работать, если у них отсутствует сертификат о прохождении обязательной классификации. За отсутствие сертификата о "звездности" предусмотрена административная ответственность.

Введение обязательной классификации гостиниц должно повысить качество предоставляемых услуг и привлекательность отелей для туристов, считают авторы инициативы. Это в свою очередь будет способствовать росту турпотока, как внутреннего, так и из-за рубежа.

Как получить "звезду"

В зависимости от уровня предоставляемых услуг отели классифицируются по шести категориям: "пять звезд", "четыре звезды", "три звезды", "две звезды", "одна звезда" и "без звезд". Обязательная классификация гостиниц стартовала 1 января 2019 года, однако все это время действовал переходный период, когда штрафы не взимались. Теперь за предоставление гостиничных услуг без сертификата для должностных лиц предусмотрен административный штраф в размере от 7 тыс. до 10 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 40 тыс. до 50 тыс. рублей.

При этом от прохождения классификации освобождены средства размещения, основная деятельность которых - организация отдыха и оздоровления детей, а также медицинские организации, организации социального обслуживания, физкультурно-спортивные организации, централизованные религиозные организации. Кроме того, сертификацию на "звездность" могут не проходить кемпинги, общежития и иные средства размещения, в которых не предоставляются гостиничные услуги.

Классификация гостиниц будет проводиться аккредитованными организациями. По ее результатам будет выдаваться свидетельство о присвоении определенной категории. Такое свидетельство будет действовать три года, отмечается в материалах кабмина. Вести реестр классифицированных объектов и аккредитовывать экспертные организации будет Минэкономразвития, уточняли ранее ТАСС в министерстве.

До введения обязательной классификации в России проводилась выборочная сертификация: в рамках зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году, а также в 11 городах проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Если срок действия свидетельств о классификации таких отелей не истек, они будут использовать в своей деятельности уже присвоенную категорию, отмечалось ранее в материалах кабмина.

Наследие ЧМ-2018

В ряде регионов большинство объектов уже готовы к введению новеллы. Например, Санкт-Петербург был готов к обязательной классификации гостиниц еще в прошлом году, поскольку в городе действовал закон о проведении Чемпионата мира по футболу. Все средства размещения города, причем не только с номерным фондом более 50, получили свой "звездный" статус. "В этом году получают "звездный" статус вновь открывающиеся гостиницы, они сразу подают заявку на классификацию", - рассказала ТАСС генеральный директор Центра классификации объектов туриндустрии Лилия Биткулова.

Похожая ситуация сложилась и в Калининградской области, которая также принимала в прошлом году мундиаль. Местные гостиницы получили свидетельства о присвоении определенной категории "звездности" еще до 1 января 2018 года.

На Кубани, куда ежегодно на отдых приезжают более десятка миллионов туристов, обязательное присвоение звезд проводится с 2014 года в связи с проведением в регионе Олимпийских игр и чемпионата мира по футболу в Сочи. Полученные свидетельства о присвоении категории действуют три года, по истечении которых классификацию необходимо проходить заново. В пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края сообщили ТАСС, что из более 450 средств размещения с номерным фондом свыше 50 номеров около 30 присвоены "5 звезд", еще 90 объектов классификацию еще проходят, то есть пятизвездочных может стать еще больше.

В другом популярном у туристов регионе - в Крыму - до 1 июля "звезды" обязан получить 161 объект размещения, из них 138 уже прошли классификацию, а 23 находятся в завершающей стадии. Еще 247 гостиниц и отелей емкостью 20,1 тыс. номеров уже прошли классификацию добровольно, из них пятизвездочными признаны девять объектов, "четыре звезды" получили 38 объектов, а 53 отнесены к категории "без звезд".

Председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма Алексей Черняк напомнил, что в последние годы среди регионов, где классификация отелей не была обязательной, Крым занимал по активности второе место после Московской области. "Поэтому нас врасплох взять никто не мог, активно поработали: кто-то у крымских компаний проходил оценку, кто-то приглашал с "материка" - выбор компаний огромнейший, ценовая политика одинаковая, эксперты аккредитованные. Если до конца сезона мы получим сигналы от отдыхающих, что уровень заявленный не соответствуют нормам, то будем отправлять в органы для проверки и объекты будут наказываться", - отметил Черняк.

Ситуация в других регионах

Активно идет процесс классификации в других регионах. Гостиницы Свердловской области тоже в целом готовы к переходу на новый формат работы - все крупные гостиницы сертификат о получении "звезды" уже получили. "В целом все наши гостиницы, которые на сегодняшний день не имеют "звезды", готовы к ее получению", - сообщил ТАСС президент Уральской Ассоциации туризма Максим Пузанков.

В Пензенской области к 1 июля должны пройти классификацию около 30 средств размещения, половина из них пока не получила "звезд", а несколько санаториев заняли выжидательную позицию, ожидая разрешения на федеральном уровне вопроса о необходимости получения "звезд" санаториями, рассказал ТАСС начальник отдела туризма Минкультуры региона Алексей Уколов.

В Рязанской области из 20 коллективных средств размещения с номерным фондом более 50 номеров, более половины уже прошли классификацию, остальные находятся в процессе. "Думаю, мы успеем вовремя пройти классификацию отелей, большинство из них уже на финишной прямой. К инициативе относимся положительно, это поможет клиенту лучше ориентироваться при выборе гостиницы - он будет понимать, на какой объем и набор услуг он может рассчитывать", - сообщила ТАСС замминистра культуры и туризма Рязанской области Ольга Голева, отметив, что логично было бы исключить из перечня фермерские гостевые дома.

В Ставропольском крае, также популярном у туристов, из 50 гостиниц, подпадающих под новеллу, на начало июня не прошли классификацию только 10.

В некоторых регионах процесс идет медленнее. Например, в Дагестане не все гостиницы соответствуют предъявляемым требованиям, сообщили в республиканском министерстве по туризму и народным художественным промыслам. "А перечень необходимой инфраструктуры в законе достаточно объемный - начиная от элементов внутреннего интерьера номеров гостиниц, заканчивая внешним видом здания отеля и гостиницы", - прокомментировали новеллу в министерстве.