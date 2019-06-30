МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. В России с 1 июля меняется порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах, теперь продукты без содержания заменителя молочного жира должны стоять на отдельной полке.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 29 января подписал постановление правительства, по которому молоко и молочные продукты должны продаваться в магазинах с пометкой, что в них не содержится заменителей молочного жира. Такая информация необходима, поскольку покупатель имеет право знать, что он приобретает. Новые правила выкладки молока и молочной продукции в магазине позволят сельхозпроизводителям, которые занимаются производством молочной продукции без заменителя молочного жира, привлечь внимание потребителей.

Представитель X5 Retail Group (развивает магазины "Перекресток, "Пятерочка", "Карусель" и "Экспресс) сообщил о том, что практически все магазины, принадлежащие компании, уже подготовились к исполнению новых требований по размещению молочной продукции в торговом зале. "Для визуального отделения товаров с содержанием заменителя молочного жира и без него на ценниках появилось специальное обозначение "СЗМЖ" (содержанием заменителей молочных жиров - прим. ТАСС) и "БЗМЖ" (содержания заменителей молочных жиров - прим. ТАСС). Кроме этого в магазинах появились плакаты, объясняющие новые маркировку", - сказал он.

Представитель сети "Магнит" сообщил о том, что в ее магазинах молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты будут визуально выделены с помощью ценников. Для удобства покупателей на ценнике товаров, в составе которых нет заменителя молочного жира, будет нанесена соответствующая информационная надпись, подчеркнул он.