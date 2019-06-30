ФАС не выявила превышения с 1 июля индексов тарифов на коммунальные услуги

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не выявила в субъектах РФ превышения средних индексов на коммунальные услуги с 1 июля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Что изменится в жизни россиян с июля 2019 года

С 1 июля в силу вступают средние индексы по субъектам РФ на коммунальные услуги, утвержденные на второе полугодие.

"Субъекты Российской Федерации, в которых изменение размера платы граждан с 1 июля 2019 года в среднем по субъектам превышают установленные правительством РФ ограничения, не выявлены", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что, согласно предварительному анализу, ведомство установило соблюдение параметра среднего изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в РФ на второе полугодие 2019 года в размере 2,4%. Анализ проводился путем мониторинга прогнозного изменения размера совокупной платы граждан за коммунальные услуги с 1 июля 2019 года. В ФАС уточнили, что такой мониторинг был необходим, поскольку по каждому субъекту РФ индексы, утвержденные распоряжением правительства РФ, имеют различную величину.

В ноябре 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о двухэтапной индексации тарифов на коммунальные услуги в 2019 году. Это решение связано с повышением ставки НДС с 18% до 20%. С 1 января 2019 года тарифы увеличились на 1,7%, с 1 июля - на 2,4%.