Роскачество проверит магазины на соблюдение новых правил продажи молочной продукции

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Эксперты Роскачества планируют проверить российские магазины на соблюдение новых правил продажи молочной продукции, сообщается на сайте ведомства.

В России с 1 июля меняется порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах, теперь продукты без содержания заменителя молочного жира должны стоять на отдельной полке.

"В скором времени специалисты Роскачества также проведут подобный рейд и выяснят, сколько торговых точек изменили молочные полки в соответствии со вступившим в силу постановлением", - говорится в сообщении.

Как отметила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева, слова которой приводятся в сообщении, разделение продуктов одной категории с разным составом является довольно распространенной мировой практикой и направлено, в первую очередь на то, чтобы потребитель быстро и безошибочно мог идентифицировать необходимый для себя вид "молочки".

В свою очередь эксперты Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") ожидают, что дальнейшее разделение молочной, смешанной и растительной категорий будет способствовать повышению потребительской грамотности населения и росту спроса на натуральную молочную продукцию.

Что касается готовности торговли, то эксперты уверены, что сетевая розница полностью готова к нововведениям и не будет испытывать трудности с переходом, так как был дан достаточный переходный период. Однако у несетевой розницы и точек нестационарной торговли действительно могут возникнуть проблемы с размещением продуктов на ограниченной площади. "Мы рассчитываем, что совместно с отраслевыми объединениями и Минпромторгом удастся их решить по ходу накопления правоприменительной практики", - отмечает директор по связям с общественностью и госорганами "Союзмолока" Мария Жебит.

Поправки в техрегламент

В июле 2018 года были внесены поправки в технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции", согласно которому из названий молокосодержащих продуктов должно быть понятно, что они содержат заменители молочного жира. Для того, что проверить, насколько честно производители меняют названия молочные продуктов, эксперты Роскачества провели специальный рейд, в рамках которого изучили содержимое молочных полок в магазинах 16 торговых сетей, исследовав упаковки 535 товаров (сметаны, йогуртов, масла, молока, кефира, творога, сыра и сырков).

Как сообщили в организации, по итогам рейда нарушения в маркировке были обнаружены только в пяти товарах в категориях плавленых сыров, глазированных сырков и сливочного масла, что составляет менее 1% от всей проверенной Роскачеством продукции в рамках рейда.