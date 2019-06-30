Эксперты: стоимость бензина на АЗС будет стабильной даже после отмены заморозки цен

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Срок действия сделки нефтяников с правительством о заморозке оптовых цен на топливо истекает в понедельник, но за счет принятых властями мер рост стоимости бензина останется в пределах инфляции, считают опрошенные ТАСС эксперты.

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Правительство не будет продлевать соглашение о заморозке цен на бензин и дизельное топливо в оптовом сегменте, так как скорректированный демпфирующий механизм сможет сдержать цены в пределах инфляции. Соответствующее решение было принято на совещании первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова и вице-премьера Дмитрия Козака с нефтяниками, сообщали ранее ТАСС источники в министерствах и нефтяных компаниях.

"Благодаря падению нефтяных котировок на европейском рынке цены равнодоходности с экспортом приблизились к оптовым ценам российских НПЗ. Сейчас на рынке нет предпосылок для роста цен на автобензин и дизельное топливо, поэтому сейчас наилучший момент для прекращения действия соглашений", - сказал главный экономист VYGON Consulting Сергей Ежов.

Возврат от административного к рыночным механизмам регулирования цен придает системе больше гибкости для адаптации к меняющимся рыночным условиям, считает аналитик "Финам" Алексей Калачев.

"Я полагаю, что действующий демпфирующий механизм с подкорректированными параметрами позволит сдерживать рост цен на бензин в пределах, близких к инфляции, если не произойдет резкого роста стоимости нефти или нового падения рубля", - отметил он. По его словам, вероятность сценария с более высоким ростом цен невелика, но его нужно учитывать.

Калачев полагает, что в пользу увеличения стоимости топлива будут работать фактор высоких цен netback и сезонный рост спроса на топливо. С другой стороны, на российском рынке нет дефицита бензина, его производство избыточно. При этом внутренний спрос из-за медленных темпов роста экономики почти не растет, а экспортные возможности по бензина ограничены. "Эти факторы будут сдерживать аппетиты производителей бензина", - отметил эксперт.

Артем Деев, руководитель аналитического департамента Amarkets, также не видит причин для резкого роста стоимости бензина. "Обновленный демпфер однозначно сдержит рост оптовых цен на топливо в пределах значений инфляции. Помогут в этом новому механизму относительно стабильные цены на нефть, установившиеся в пределах $50-60 за баррель", - сказал он.

Эксперт допустил, что независимые сети АЗС могут поднять цены выше значений инфляции, но не настолько сильно, чтобы потерять возможность конкурировать с крупными игроками.

Влияние демфпера

В ноябре 2018 года, после резкого подорожания бензина и дизельного топлива, правительство договорилось с нефтяниками о заморозке розничных цен. Параллельно с 1 января был запущен демпфирующий механизм, который должен был возместить компаниям часть разницы (60%) между высокими экспортными ценами и условной внутренней ценой на топливо.

После того как в первом квартале этого года демпфер сработал в обратном направлении (то есть нефтяники были вынуждены платить государству), компании настояли на пересмотре его формулы.

На данный момент Минфин и Минэнерго согласовали формулу и источники компенсации нефтяным компаниям за поставки топлива на внутренний рынок на 2019 и 2020 годы.

"Новая формула демпфера работает лучше и гораздо больше подходит для регулирования рынка по сравнению с предыдущей. Ранее компании начинали выплаты в бюджет при нефтяных котировках 60-65 долларов за баррель, несмотря на убытки от реализации бензина на внутреннем рынке. Теперь эта величина снижается до $50-55 за баррель при сохранении текущего соотношения между котировками нефти и бензина", - рассказал Ежов.

По его подсчетам, если ранее компенсация нефтяникам в рамках демпфера составляла примерно 60%, то теперь она может доходить до 100% при умеренных ценах на нефть. При более высоких ценах компенсация снижается до 80%.

"Негативным моментом является то, что увеличение демпфера приведет к росту НДПИ на нефть, то есть заплатить за это придется нефтедобытчикам", - подчеркнул он.