Суд отказал банку "Восточный" в замене обеспечительной меры в виде запрета на допэмиссию

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Амурской области отказал в понедельник в удовлетворении ходатайства банка "Восточный" о замене обеспечительной меры - запрета размещать обыкновенные именные бездокументарные акции - запретом размещать акции по цене ниже 3,82 рубля за бумагу, передает корреспондент ТАСС.

"Арбитражный суд Амурской области <...> определил отказать в удовлетворении заявления <...> о замене обеспечительных мер", - сказал судья.

Суд назначил заседание по иску компании "Финвижн холдингс" Артема Аветисяна к банку "Восточный" о признании недействительными решений совета директоров о допэмиссии на 29 июля.

"[Назначить заседание] на 29 июля", - сказал судья.

Кроме того, к делу будет привлечен в качестве второго ответчика Банк России.

Ранее компания "Финвижн холдингс" (владеет 32% акций "Восточного"), ведущая судебное разбирательство с Evison Holdings (принадлежит фонду Baring Vostok, владеет 52% акций банка), подала иск к "Восточному" с требованием признать недействительными решения совета директоров банка о дополнительном выпуске 500 млрд акций по цене 1 копейка за ценную бумагу. Одновременно было представлено заявление об обеспечении иска в виде запрета принимать любые решения и совершать любые действия, направленные на размещение акций, а также раскрывать данные о цене размещения и утверждать отчет об итогах допэмиссии. Суд счел возможным применить такие меры.

О споре вокруг "Восточного"

Арбитраж Амурской области 17 мая обязал Evison Holdings исполнить колл-опцион и продать 9,99% акций "Восточного" "Финвижн холдингс", бенефициаром которой является Артем Аветисян - бывший владелец банка "Юниаструм", который объединился с "Восточным" в 2017 году. Evison 24 июня подала апелляционную жалобу на это решение в суд в Хабаровске.

Параллельно спор по иску Evision Holdings рассматривается в Лондонском международном арбитражном суде. Baring Vostok обвинил Аветисяна в выводе средств из банка "Юниаструм" перед слиянием с "Восточным", утверждая, что именно из-за подозрительных операций фонд не исполняет соглашение. 17 июня Лондонский суд признал право компании "Финвижн холдингс" продолжать судебное разбирательство в России.

Основатель владеющего Evison Holdings фонда Baring Vostok Майкл Калви является основным фигурантом дела о хищении у "Восточного" 2,5 млрд рублей, возбужденного в феврале 2019 года.