СМИ: японская флотилия вышла на промысел китов

ТОКИО, 1 июля. /ТАСС/. Японская флотилия из пяти специализированных судов во главе с флагманом "Ниссин-мару" водоизмещением более 8 тыс. тонн отправилась в понедельник из порта Симоносеки на юге страны на промысел китов. Она собирается добыть в коммерческих целях 227 этих морских млекопитающих, сообщает информационное агентство Kyodo.

Министр сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Японии Такамори Ёсикава на церемонии по случаю выхода флотилии на промысел заявил, что Токио будет строго соблюдать заявленную им квоту добычи. "В то же время мы намерены принять меры к восстановлению китобойного промысла", - подчеркнул он. Промысел будет пока вестись только в территориальных водах страны и ее исключительной экономической зоне, но не в водах Антарктики, где японская флотилия может столкнуться с противодействием со стороны экологических организаций.

30 июля Япония официально покинула Международную комиссию по промыслу китов (IWC), обвинив ее в предвзятом отношении. О своем решении она объявила в декабре прошлого года, за что подверглась резкой критике со стороны ряда государств, включая Австралию. Тогда в Токио подчеркнули, что научно установленное поголовье ряда видов китов позволяет возобновить их коммерческий промысел. Кроме того, в правительстве отметили, что употребление китов в пищу и использование получаемых из них продуктов является частью культуры и быта японцев с давних времен.

В 2014 году Международный суд ООН в Гааге потребовал от Токио прекратить китобойную программу, поскольку, как было заявлено, она проводится не с научными, а коммерческими целями. Правительство Японии в ответ уведомило, что сокращает число забиваемых китов на две трети, однако будет продолжать промысел. Этот проект был отвергнут Международной комиссией по промыслу китов, а Токио в ответ уведомил, что может выйти из этой организации.

В 1982 году, в соответствии с международным мораторием, Япония прекратила коммерческую охоту на китов, однако затем она частично возобновила их промысел, мотивируя решение необходимостью изучить пути миграции, рацион и прочие факторы, связанные с морскими млекопитающими. Мясо убитых животных при этом продавалось в японские рестораны и супермаркеты. В то же время спрос на него резко падает. В 60-х годах прошлого века в Японии ежегодно продавали около 200 тыс. тонн китового мяса, а сейчас его потребление сократилось до 5 тыс. тонн в год.