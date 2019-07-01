Фондовый рынок Китая отреагировал на встречу Трампа и Си Цзиньпина ростом котировок

ШАНХАЙ, 1 июля. /ТАСС/. Значительным ростом основных индексов отреагировали в понедельник биржи материкового Китая на состоявшуюся в минувшие выходные встречу председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа, на которой Вашингтон пообещал пока не вводить дополнительные пошлины на китайскую продукцию. Соответствующие данные опубликованы на сайтах фондовых площадок в Шанхае и Шэньчжэне.

Индекс "Шанхай композит", отражающий общую ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, вырос к концу промежуточной утренней торговой сессии на 1,88%, до отметки 3034,80 пункта. Ключевой индикатор деловой активности на торговой площадке в Шэньчжэне, индекс "Шэньчжэнь компонент", поднялся на 3,23%, до отметки 9474,50 пункта.

Рост котировок на фондовых рынках материкового Китая отмечен после состоявшейся 29 июня на полях саммита G20 в Осаке встречи Си Цзиньпина и Трампа, на которой лидерами была достигнута договоренность о возобновлении торговых переговоров между странами. Президент США пообещал, что пока не будет вводить новые пошлины на китайские товары и высказал уверенность в том, что у Вашингтона и Пекина есть хорошие шансы на заключение торговой сделки.

Китай и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. Последний, 11-й раунд таких консультаций проходил в первой половине мая в Вашингтоне, однако после этого они зашли в тупик. 10 мая США ввели дополнительные пошлины на китайскую продукцию на сумму $200 млрд, повысив ставку с 10% до 25%. С 1 июня правительство Китая ввело ответные меры в отношении более чем 5 тыс. товарных позиций из США на сумму $60 млрд.