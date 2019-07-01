Иран усомнился в необходимости формата ОПЕК+ при отсутствии единства внутри ОПЕК

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Иран считает бессмысленным сотрудничество в формате ОПЕК+ при отсутствии единства внутри самой Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК). Об этом в понедельник заявил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане перед вылетом в Вену на встречу представителей 24 стран, участвующих в соглашении ОПЕК+.

"Без единства между членами ОПЕК нет смысла планировать сотрудничество между странами ОПЕК и странами, не входящими в картель", - приводит слова Зангане агентство Шана.

"Иран поддерживает сотрудничество со странами, не входящими в ОПЕК, но пока некоторые члены ОПЕК настроены враждебно по отношению к другим ее участникам, в частности к Ирану, взаимоотношения ОПЕК с третьими странами не имеют смысла", - также отметил министр.

Представители 24 стран, участвующих в соглашении ОПЕК+, обсудят на встречах в Вене в понедельник и вторник продление ограничений на добычу нефти. Ранее на полях саммита G20 в Осаке Россия и Саудовская Аравия заявили о готовности сохранить ограничения добычи нефти еще на шесть-девять месяцев. Ожидается, что сделка ОПЕК+ будет продлена. Страны ОПЕК также рассчитывают подписать в Вене Хартию о сотрудничестве стран ОПЕК+ на бессрочную перспективу.

Страны ОПЕК+ с апреля обсуждают политику по добыче на второе полугодие, но из-за неопределенностей и геополитических факторов соглашение об уровнях добычи пока не достигнуто. Сделка о сокращении добычи на 1,2 млн баррелей в сутки, из которых на Россию приходится 228 тыс. баррелей в сутки, была заключена в декабре 2018 года и завершается 30 июня.

Разногласия внутри ОПЕК

Отношения Ирана и Саудовской Аравии обострились в 2018 году после того, как это арабское государство поддержало восстановление антииранских санкций американскими властями. 8 мая американский президент Дональд Трамп заявил о выходе США из ядерного соглашения с Ираном, которое приостанавливало санкции, действовавшие против Тегерана в 2012-2015 годах. В течение этого времени более половины экспорта нефти Ирана попало под запрет. На следующий день после заявления Трампа саудовский министр энергетики Халед аль-Фалех сообщил о готовности королевства восполнить нехватку нефти на рынке в случае введения санкций против Ирана.