ОАК не будет выплачивать дивиденды за 2018 год из-за отсутствия чистой прибыли

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Акционеры ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) на общем годовом собрании 28 июня приняли решение не выплачивать дивиденды за 2018 год из-за отсутствия прибыли у компании по итогам прошлого года. Об этом сообщается в материалах ОАК.

"В связи с отсутствием чистой прибыли у ОАК по итогам 2018 года дивиденды по акциям общества не выплачивать", - говорится в решении компании.

Чистый убыток Объединенной авиастроительной корпорации по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам 2018 года вырос более чем в семь раз по сравнению с 2017 годом, до 18,5 млрд рублей. Выручка компании в отчетном периоде снизилась на 9,7% - до 411,6 млрд рублей, операционная прибыль составила 15,2 млрд рублей против почти 22 млрд рублей годом ранее. Доналоговый убыток вырос в 5,8 раза и составил 18,7 млрд рублей.

ОАК - российский холдинг, объединяющий 24 основных компании отечественного авиапромышленного комплекса и 15 авиаремонтных заводов. Владеет правами на марки гражданских и военных самолетов Су, МиГ, Ил, Ту, Як, Бе. Входит в перечень стратегических предприятий РФ.