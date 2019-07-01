"Ведомости": акционер "Звезды" может построить завод для обеспечения верфи металлом

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Контролирующий акционер верфи "Звезда" - "Современные технологии судостроения" (89% принадлежит "Роснефтегазу") - рассматривает варианты строительства металлургического завода на Дальнем Востоке для обеспечения верфи судовым металлопрокатом. Об этом пишет в понедельник газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

"Современные технологии судостроения" прорабатывает два варианта, как обеспечить суперверфь 330 тыс. т судового металлопроката в год, - отмечается в публикации. - Первый вариант предполагает строительство электроплавильного цеха и листопрокатного стана, второй - только стана, который бы работал на привозном сырье (слябах)".

По данным одного из собеседников издания, акционер "Звезды" обсуждает с возможными подрядчиками проектную документацию и готовит предварительное технико-экономическое обоснование проекта строительства металлургического производства.

Представители "Современных технологий судостроения" и вице-премьера по Дальнему Востоку Юрия Трутнева не ответили на вопросы "Ведомостей". Представитель Минпромторга сказал газете, что вопрос о создании металлургического производства в интересах судостроения будет проработан министерством после поступления бизнес-плана от "Роснефти".

Председатель совета директоров поставщика оборудования для металлургии Danieli Джанпьетро Бенедетти сообщил изданию, что его компания ведет переговоры относительно участия в строительстве завода для "Звезды". "Нам предлагали поучаствовать с точки зрения поставщика оборудования", -сказал он "Ведомостям".

Судостроительный комплекс "Звезда" в Большом Камне после ввода в эксплуатацию станет первой в России верфью крупнотоннажного судостроения, мощностью переработки до 330 тыс. т стали в год. Верфь будет выпускать целую линейку средне- и крупнотоннажных судов и морской техники, включающей танкеры, газовозы, элементы буровых платформ, суда снабжения и сейсморазведки.