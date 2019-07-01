Кудрин считает целесообразным изменение модели расчета тарифа на техприсоединение

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Формирование тарифа на техприсоединение к электросетям необходимо дополнительно проанализировать, чтобы существенно сократить издержки подключения для бизнеса и населения, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на коллегии ведомства.

Счетная палата проверила исполнение программы по повышению доступности энергетической инфраструктуры - это одно из условий достижения целей по нацпроектам в 2019-2024 годах. Проверка показала, что в целом условия подключения пользователей к электросетям стали проще. В то же время это по-прежнему занимает длительное время и требует существенных затрат. По данным Счетной палаты, с 2012 года, когда был утвержден документ, "Россети" сократили сроки подключения к энергетической инфраструктуре более чем в два раза. Однако плановый показатель - не более 90 дней - оператор энергетических сетей достиг не во всех регионах.

По словам Кудрина, нагрузка за подключение к электросетям для бизнеса и населения порой даже превышает налоговые выплаты. "Здесь нужны радикальные шаги и решения. Это очень важно для экономического роста, который сейчас остановился. Конечно, рост зависит от многих факторов: общего экономического климата, позиции инвесторов. У нас инвестиций недостаточно в энергетике. Но сами решения, сами модели распределения и формирования тарифа требуют дополнительного анализа. Уверен, что при более умелой организации перераспределения можно существенно сократить издержки подключения", - подчеркнул Кудрин.

"Средний срок техприсоединения аналогичных категорий заявителей в "МРСК Центра и Приволжья" в 2018 году составил 145 дней, в "Тюменьэнерго" - 166 дней. Анализ исполнения договоров показал, что количество договоров, заключенных сетевыми компаниями ПАО "Россети", по которым превышен срок присоединения, в 2016 году составило 75% от общего числа, в 2017 году - 66%, в 2018 году - 80%", - сообщил аудитор Валерий Богомолов, слова которого приводятся в сообщении Счетной палаты.

Среди основных причин - длительные сроки оформления земельных участков и получения разрешительной документации. Процедура может занимать более полугода. Помимо этого, нужно согласовывать маршрут новых линий электропередачи, если они пересекаются с другими коммуникациями.

Замдиректора департамента развития электроэнергетики Минэнерго Дмитрий Михеев, комментируя выводы Счетной палаты, отметил, что министерство уже разрабатывает изменения к существующим подходам тарификации. "Вместе с коллегами из ПАО "Россети" этот вопрос в правительстве инициировали, сейчас прорабатываем конкретные акты правительства и федеральные законы, которые позволят нам максимально, соблюдая баланс, все-таки эту сумму минимизировать", - сказал Михеев.