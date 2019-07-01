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На Украине запустили новый рынок электроэнергии

Согласно новым правилам, за право поставлять энергию конечному потребителю будут бороться независимые поставщики

КИЕВ, 1 июля. /ТАСС/. Новый рынок электроэнергии запущен в понедельник на Украине, несмотря на рекомендации международных партнеров об отсрочке его открытия. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион.

"Рынок электрической энергии запустился. Сегодня состоялись первые торги на рынке "на сутки вперед", - написал он в Facebook. При этом Кистион заверил, что цена электроэнергии для украинцев останется прежней. "Цена электроэнергии для населения с 1 июля 2019 года остается неизменной - в среднем 1,08 гривен за киловатт", - подчеркнул он.

Запуск рынка электроэнергии предусмотрен соответствующим изменениям в украинском законодательстве, которые вступили в силу в понедельник. Согласно им, с 1 июля за право поставлять энергию конечному потребителю будут бороться независимые поставщики, а цены на энергоресурсы будут зависеть от конкуренции среди них.

В конце мая текущего года Всемирный банк рекомендовал Украине отложить запуск нового рынка электроэнергии на три месяца. Эксперты пояснили, что не готовы важные элементы нормативно-правовой базы и необходимые IТ-системы. В заявлении банка также отмечалось, что преждевременный запуск может поставить под угрозу надлежащее функционирование рынка, а также увеличит риски для всех его участников.

10 июня президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона, который предполагает перенос запуска новых процедур рынка электроэнергии в стране до 1 июля 2020 года. По словам представителя президента в правительстве Андрея Геруса, "к сожалению, за два года не проделано соответствующей работы для подготовки к новому рынку". Инициативу президента Герус пояснил желанием предотвратить резкий рост тарифов и кризисных явлений на рынке электроэнергии.

Закон Украины "О рынке электрической энергии" был принят в 2017 году. В апреле 2019 года представители ЕС, Европейского банка реконструкции и развития, Европейского энергетического сообщества, Европейского инвестиционного банка и Агентства США по международному развитию (USAID) на Украине заявили, что обеспокоены торможением запуска нового рынка электроэнергии.

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