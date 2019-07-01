Иран назвал систему обхода санкций INSTEX признаком расхождения позиций Европы и США

ТАСС, 1 июля. Запуск межбанковского механизма INSTEX говорит о том, что позиция европейских стран отдаляется от политической линии США в отношении Ирана. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"INSTEX не является достаточным ответом на ожидания Ирана по выполнению европейцами своих обязательств, однако он показывает, что союзники США [Европа] начинают от них отдаляться, и это окажет влияние в долгосрочной перспективе", - приводит агентство IRNA слова Зарифа. Министр добавил, что власти страны "должны приложить все усилия ради интересов иранского народа".

По словам главы внешнеполитического ведомства, задача Ирана в том, чтобы "за счет наращивания производства и развития экономики лишить США надежды на успех". При этом министр отверг санкционную политику Вашингтона в качестве успешного подхода в отношении Тегерана. "За последние 40 лет Иран показал, что на уважение он отвечает уважением, а на давление - борьбой", - подчеркнул Зариф.

В пятницу на встрече в Вене страны ЕС подтвердили запуск межбанковского механизма INSTEX, который в теории дает возможность осуществлять расчеты с Ираном в обход американских санкций. Однако пока он включает лишь часть стран ЕС и распространяется на торговлю медикаментами и продовольствием, которые и так не были затронуты ограничительными мерами США. Иран заявляет, что для полноценной работы механизма финансовых расчетов INSTEX Евросоюз должен покупать иранскую нефть.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. Особенно тяжелым ударом для Тегерана стали так называемые вторичные санкции - угрозы Вашингтона подвергнуть штрафным мерам компании, которые ведут бизнес с Ираном.