Российские авиакомпании за январь-май нарастили перевозки до почти 45 млн пассажиров

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Российские авиакомпании за январь-май увеличили перевозки пассажиров на 12,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 44,88 млн пассажиров. Об этом говорится в сообщении Росавиации.

"Российские авиакомпании сохраняют рост объемов пассажирских авиаперевозок. Основные показатели работы гражданской авиации России показывают, что за январь-май 2019 года перевезено более 44,88 млн пассажиров. Это на 12,3% больше чем за аналогичный период прошлого года. В том числе международные перевозки выросли на 18% - до 18,7 млн пассажиров, внутренние - на 8,4%, до 26,2 млн пассажиров", - говорится в сообщении.

"Аэрофлот" увеличил перевозки на 11,3% - до 14,5 млн пассажиров, S7 - на 14% - до 4,6 млн пассажиров, авиакомпания "Россия" - на 7% - до 3,7 млн пассажиров, "Победа" - на 45% - до 3,6 млн пассажиров и "Уральские авиалинии" - на 9% - до 3,3 млн пассажиров.