{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Число безработных в России за неделю снизилось на 1,3%

На данный момент их более 752 тыс. человек

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Официально зарегистрированных безработных за прошедшую неделю в России стало меньше на 1,3%. В настоящее время их немногим более 752 тыс., сообщила в понедельник пресс-служба Минтруда.

"С 19 июня по 26 июня 2019 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 1,3% и составила 752,3 тыс. человек", - говорится в пресс-релизе.

За неделю снижение численности официально зарегистрированных безработных произошло в 75 регионах, в восьми субъектах отмечен рост, пояснили в министерстве.

Общее число работников, которые находились в простое по инициативе администрации, работали неполное рабочее время и были в вынужденных отпусках составила почти 98 тыс., добавили в министерстве.

Теги
Россия
Штраф Facebook в 3 тыс. рублей за отказ предоставить данные о россиянах вступил в силу
У компании есть 60 дней на добровольную его уплату
Читать полностью