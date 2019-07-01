Число безработных в России за неделю снизилось на 1,3%

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Официально зарегистрированных безработных за прошедшую неделю в России стало меньше на 1,3%. В настоящее время их немногим более 752 тыс., сообщила в понедельник пресс-служба Минтруда.

"С 19 июня по 26 июня 2019 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 1,3% и составила 752,3 тыс. человек", - говорится в пресс-релизе.

За неделю снижение численности официально зарегистрированных безработных произошло в 75 регионах, в восьми субъектах отмечен рост, пояснили в министерстве.

Общее число работников, которые находились в простое по инициативе администрации, работали неполное рабочее время и были в вынужденных отпусках составила почти 98 тыс., добавили в министерстве.