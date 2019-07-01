Китай и США обговаривают сроки возобновления торговых переговоров

ПЕКИН, 1 июля. /ТАСС/. Делегации Китая и США обсуждают сроки возобновления торговых переговоров. Об этом в понедельник на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Что касается вашего вопроса, то я предлагаю вам обратиться к соответствующим ведомствам", - сказал он в ответ на вопрос о том, есть ли какие-либо договоренности о том, когда и где состоится следующий раунд консультаций.

"Важной основой для возобновления консультаций является равенство и взаимное уважение. Что касается того, каким образом возобновить переговоры и что для этого сделать, то, как я уже говорил, торгово-экономические делегации двух стран в настоящее время обговаривают конкретные вопросы", - подчеркнул он.

29 июня на полях саммита G20 в Осаке состоялась двусторонняя полноформатная встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа, на которой лидеры достигли договоренности о возобновлении торговых переговоров между странами. Американский лидер также пообещал, что на какое-то время не будет вводить новые пошлины на китайские товары и высказал уверенность в том, что у Вашингтона и Пекина есть хорошие шансы на заключение торговой сделки.

Китай и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. Последний, 11-й раунд таких консультаций прошел в первой половине мая в американской столице, однако после этого они зашли в тупик. 10 мая Вашингтон ввел дополнительные пошлины на китайскую продукцию на сумму $200 млрд, повысив ставку с 10% до 25%. В начале июня правительство Китая ввело ответные меры в отношении более чем 5 тыс. товарных позиций из США на сумму $60 млрд.