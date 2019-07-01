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Национального перестраховщика возглавила Наталья Карпова

Ранее она занимала пост заместителя председателя правления

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Президентом - председателем правления Российской национальной перестраховочной компании ("дочка" ЦБ РФ) с 1 июля 2019 года назначена Наталья Карпова, говорится в сообщении РНПК.

Ранее она занимала должность заместителя председателя правления и курировала блоки андеррайтинга и заключения договоров перестрахования. Такое решение было принято Банком России, единственным акционером РНПК, отмечается в сообщении.

Карпова сменила на этой должности Николая Галушина, который возглавлял РНПК с момента основания в 2016 году и покинул компанию с 1 июля.

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