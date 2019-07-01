Штраф Facebook в 3 тыс. рублей за отказ предоставить данные о россиянах вступил в силу

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Решение о штрафе в размере 3 тыс. рублей компании Facebook за отказ предоставить информацию о локализации персональных данных российских пользователей мессенджера на территории РФ вступило в законную силу. Об этом ТАСС сообщила в понедельник пресс-секретарь Таганского суда Москвы Юлия Сухинина.

"Постановление о штрафе в отношении компании Facebook вступило в законную силу 25 июня 2019 года, у компании есть 60 дней на добровольную уплату штрафа", - сказала представитель суда, уточнив, что ранее в суд пришли сведения о том, что представители Facebook в США получили постановление о штрафе в России.

В середине мая Таганский суд признал законным аналогичный штраф в отношении компании Twitter за отказ предоставить данные.

В начале апреля судебный участок мирового судьи Таганского района Москвы оштрафовал Facebook и Twitter на 3 тыс. рублей, признав компанию виновной по статье 19.7 КоАП РФ ("Непредоставление сведений или информации"). Требования об отчете о локализации баз персональных данных российских пользователей в РФ мессенджеру и соцсети были направлены Роскомнадзором в конце декабря 2018 года.