Губернатор Севастополя поручил ускорить работы на трассе "Таврида"

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 июля. /ТАСС/. Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников поручил ускорить работы по развитию дорожной инфраструктуры в городе, в том числе на участке магистрали "Таврида".

"Первый срок - анализ необходимости мероприятий - апрель 2020 года, все остальные соки до 2022 года... Решения надо принимать уже сегодня, в том числе по седьмому участку трассы "Таврида", - сказал Овсянников в понедельник на заседании городского правительства.

Он поручил скорректировать план предстоящих работ, ускорив их на год. "Все контрольные сроки начинаются с 1 октября. В соответствии с этими решениями обусловлено, в частности, строительство на "Тавриде" большой заправки с отелями и так далее, потому что у нас, начиная от Бахчисарая, 20-30 км ни одной заправки не будет, если ничего не сделать", - отметил губернатор.

Директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Игорь Титов пояснил, что план разработан во исполнение поручения президента РФ. По его словам, чиновники должны провести инвентаризацию придорожной инфраструктуры, "и в случае необходимости предусмотреть меры, в том числе при государственной поддержке", по созданию заправок, магазинов, мотелей.

Трасса "Таврида" - четырехполосная автодорога, которая станет основой развития новой транспортной системы Крыма. Строительство дороги от Крымского моста до Севастополя началось в 2017 году, стоимость проекта превышает 150 млрд рублей. Средства предусмотрены федеральной целевой программой (ФЦП) развития Крыма и Севастополя.

Общая сумма финансирования работ по строительству двух севастопольских участков трассы "Таврида" (всего дорога поделена на восемь участков) составляет 23,17 млрд рублей, в том числе на 7,5 км восьмого участка будет направлено 11,37 млрд рублей. Ввод в эксплуатацию основной части трассы запланирован на декабрь 2020 года. Восьмой участок планируется сдать сдать в 2021 году.