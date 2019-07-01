Сеул подаст жалобу в ВТО из-за принятых Токио мерах по контролю за экспортом

ТОКИО, 1 июля. /ТАСС/. Правительство Южной Кореи подаст жалобу во Всемирную торговую организацию из-за ужесточения Японией контроля за экспортом ряда своих материалов. Об этом в понедельник сообщило агентство Рёнхап. Министр сельского хозяйства, продовольствия и сельского развития Республики Корея Ли Кэ Хо также назвал введенные японской стороной меры "заслуживающими глубочайшего сожаления".

Ужесточение норм экспорта технологических наноматериалов и компонентов в Южную Корею было в понедельник одобрено правительством Японии. Его представитель сообщил, что такие меры соответствуют нормам ВТО и принимаются для обеспечения национальной безопасности, поскольку компоненты для электротехнической промышленности могут быть применены в военных целях.

Конкретно речь идет о том, что Южная Корея будет выведена из списка стран, в которые без ограничений поставлялись японские наноматериалы и высокотехнологические составляющие, включая фторированный полиимид и фтористый водород, используемые при производстве полупроводников и экранов современных устройств. Теперь каждая сделка на поставки таких материалов должна рассматриваться и разрешаться отдельно. Новые меры, как сообщается, особенно ударят по корпорации Samsung и другим компаниям такого профиля, которые серьезно зависят от японских поставок.

Отношения между Токио и Сеулом резко обострились после того, как осенью 2018 года Верховный суд Республики Корея вынес решение о выплате компенсаций четырем бывшим работникам японской компании, которая сейчас носит название Nippon Steel & Sumitomo Metal. Во время Второй мировой войны они были принудительно мобилизованы и принуждены к тяжелому труду на одном из предприятий этой фирмы. Из четырех инициаторов иска в живых сейчас остался только один.

Правительство Японии отвергает судебные решения такого рода и настаивает на том, что вопрос о компенсациях был окончательно решен при нормализации отношений между Токио и Сеулом еще в 1965 году.