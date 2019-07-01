USM Management увеличила число своих представителей в совете директоров "Мегафона"

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Руководитель дирекции по корпоративному управлению USM Management Антон Рыбалкин и советник исполнительного директора USM Management Игорь Иванов вошли в совет директоров "Мегафона", остальные семь членов были переизбраны на годовом акционерном собрании компании. Об этом говорится в сообщении оператора.

Таким образом, Иванов и Рыбалкин сменили в совете директоров гендиректора "Газпромбанк - Управление активами" Алексея Антонюка и вице-президента - начальника департамента проектного и структурного финансирования Газпромбанка Александра Ушкова.

В совет директоров компании были переизбраны заместитель гендиректора USM Management, президент Ассоциации участников рынка больших данных Анна Серебряникова, управляющий директор, руководитель инвестиционно-аналитической дирекции USM Management Максим Анипкин, заместитель гендиректора по экономике и финансам USM Management Евгений Быстрых, директор по управлению телекоммуникационными инфраструктурными проектами USM Management Александр Есиков.

Кроме того, в совет директоров вошли председатель комитета по финансам и стратегии "Мегафона", советник генерального директора USM Management Наталья Чумаченко, глава Nortal Oy Харри Ээрик Копонен и сооснователь и председатель совета директоров 3 step IT Group Oy Яркко Армас Вейалайнен.

Избрание состава правления

Кроме того, "Мегафон" избрал новый состав правления компании. Так, место бывшего директора по операционным финансам Александра Барунина в правлении занял финансовый директор "Мегафона" Никита Орлов.

В состав правления, помимо Орлова, вновь вошли гендиректор компании Геворк Вермишян, директор по корпоративному развитию и управлению персоналом Валентина Ватрак, коммерческий директор Влад Вольфсон, директор по стратегии Александр Соболев.

Также членами правления компании были избраны Фредерик Ваносчуйзе, который с сентября 2018 занимает должность директора по техническим инновациям и инфраструктуре, а также Елена Мартынова, которая присоединилась к компании в октябре 2018 года и в настоящий момент совмещает позиции заместителя генерального директора USM Management и директора по стратегическим коммуникациям и продвижению бренда "Мегафона".

Компания "Мегафон финанс" объявила о намерении выкупить у миноритариев акции "Мегафона" в рамках обязательного предложения в конце 2018 года. В рамках данного предложения структура выкупила 20,36% акций "Мегафона", в результате чего ее доля в капитале оператора, вместе с акциями, принадлежащими ее аффилированным лицам, составила 99,2%.

В начале июня дочерняя структура "Мегафона" "Мегафон финанс" выкупила 0,8% акций оператора, которые ранее находились на руках у миноритарных акционеров. В результате компания получила контроль над 100% акций оператора.