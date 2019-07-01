Эксперт: РФ и ЕС имеют потенциал для совместного развития транспортных проектов в Арктике

ЯКУТСК, 1 июля. /ТАСС/. Россия и страны Евросоюза (ЕС) имеют потенциал для развития научного взаимодействия и сотрудничества в реализации транспортных проектов в Арктической зоне. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС в понедельник вице-председатель Арктического экономического совета Теро Ваурасте в ходе II Дальневосточного медиафорума в Якутске.

"В условиях изменения глобальной политической ситуации и планов властей ЕС и РФ по обновлению арктической политики, открываются широкие возможности для сотрудничества сторон. В определенных областях взаимное сотрудничество может быть усилено, в частности, благодаря реализации транспортных проектов в Арктике, привлечению финансирования ЕС на эти цели. Другим важным направлением сотрудничества являются совместные исследования изменения климата", - сказал он.

По словам Ваурасте, глобальные инвестиции в развитие арктических проектов в мире оцениваются в $1 трлн долларов. "Из них около половины - энергетические проекты. Во-вторых, это инфраструктурные проекты в авиации, автодорожном, железнодорожном и портовом сообщении. Также большой потенциал имеют туризм и рыболовство", - отметил эксперт.

По его оценке, порядка 25% инвестиционного потенциала приходится на российскую Арктику. "Еще 25% - скандинавские страны. От 30% до 40% потенциала приходится на Северную Америку", - добавил собеседник агентства.

Медиафорум проходит под патронатом заместителя председателя правительства РФ - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Организаторами медиафорума являются правительство Якутии, компания "Сахамедиа", а также Фонд информационной поддержки социально-экономического развития Дальнего Востока. ТАСС является партнером медиафорума.